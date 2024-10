Restaurierung am Belvedere: Jetzt kommt Kritik vom Denkmalbeirat

„Es werden oft die kleinen Denkmal-Eigentümer am Land in die Pflicht genommen, exakt nach dem Stand der Forschung zu sanieren. Wenn dann die Republik Österreich was macht, muss sie natürlich den Wert unseres baukulturellen Erbes auch respektieren!“

Mit diesen Worten kritisiert der Denkmalschutz-Experte Friedrich Idam die laufende Fassaden-Restaurierung am Wiener Belvedere, die vor gut zwei Wochen gehörig Staub aufgewirbelt hat. Nun schaltete sich auch der Denkmalbeirat ein.