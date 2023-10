Reparaturbon und Repair-Festival kehren nach Wien zurück

24 Tage Reparatur

Zum zweiten Mal wird in den kommenden drei Wochen die Kulturtechnik der Reparatur gefeiert.

Drei Stationen

Die erste Woche des Programms geht im Kulturhaus Brotfabrik in Favoriten über die Bühne. Die zweite im Volkskundemuseum und die dritte in den Soho Studios in Ottakring.

130 Veranstaltungen

stehen im Programm – darunter viele Workshops. Dazu kommen drei Ausstellungen. Der Eintritt ist frei. Info und Anmeldung: repair-festival.wien