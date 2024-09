Fährt wieder: Reparatur am Twin City Liner abgeschlossen

Der Twin City Liner ist ab heute, Dienstag, wieder fahrplanmäßig unterwegs: Die Reparaturarbeiten am Twin City Liner wurden der Wien Holding zufolge am Wochenende in der Schiffswerft in Linz programmgemäß abgeschlossen.

Nach positivem Verlauf ausgiebiger Testfahrten konnte mit der Überstellung nach Wien bereits begonnen werden, hieß es in einer Aussendung.