Rekordsaison bei Bällen, aber Verärgerung über gesperrte Säle

Von Franziska Trautmann Wenn es in Wien „Alles Walzer!“ heißt, schaut längst nicht mehr nur Österreich zu, sondern die halbe Welt. Knapp ein Drittel der diesjährigen Ballbesucher reisten aus dem Ausland an, um Teil der Wiener Ballsaison zu sein. Für diese Saison verzeichnet die Wirtschaftskammer Wien (WKW) rund 605.000 Besucher und einen Umsatz von 240 Millionen Euro. „Damit wurden unsere bereits optimistischen Prognosen sogar leicht übertroffen“, sagt Dominic Schmid, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft.

400 Euro pro Ballbesucher Ihm zufolge wird eine Wertschöpfung von 400 Euro pro Ballbesucher lukriert: „Das betrifft nicht nur die Ballkarte, sondern auch andere Gewerbe.“ Denn zu einem klassischen Wiener Ballabend gehört ein Kleid oder ein Anzug, ein Besuch beim Friseur, eine Käsekrainer oder ein Gulasch zur Stärkung und die Taxifahrt nach Hause. Gestiegen ist vor allem das Interesse aus dem Ausland. Rund 32 Prozent der Ballgäste reisten aus 30 Nationen an. Am stärksten vertreten waren Deutschland, die Schweiz, die USA und Japan. Grund für den Boom sieht Schmid bei den Influencern: „Immer mehr besuchen unsere Bälle, weil sie hipper denn je sind.“ Dadurch erfährt die Balltradition mehr Aufmerksamkeit im Ausland.

Um die Effekte des steigenden Trends zu untersuchen, startet die WKW gemeinsam mit drei Veranstaltern eine Studie dazu. Laut Schmid ein Projekt für die nächsten Jahre. So gern andere Länder Teil der Wiener Ballsaison sind, so ungern sind es Österreichs Bundesländer. Hier verzeichnet man einen Rückgang. Grund dafür soll laut Schmid ein schneller Ausverkauf der begrenzten Tickets sein. Und deren Anzahl soll sich in der nächsten Zeit nicht ändern. Fehlende räumliche Kapazitäten „Die Limitierung der Bälle hängt von den räumlichen Kapazitäten ab“, sagt Thomas Schäfer-Elmayer, einer der bekanntesten Doyens der Wiener Ballszene. Mit seiner Tanzschule im 1. Bezirk hat er schon unzählige Bälle eröffnet. „Es ist schade, dass viele Säle wie der Kursalon oder das Palais Liechtenstein nicht mehr zur Verfügung stehen.“