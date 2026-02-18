Elmayer-Kränzchen beendet Ballsaison mit 700 Debütantinnen und Debütanten

Um die Karten für das Elmayer-Kränzchen herrscht immer ein besonderes G’riss. Innerhalb kürzester Zeit ist es nämlich ausverkauft. Am Dienstag war es wieder so weit – 700 Debütantinnen und Debütanten zeigten in der Wiener Hofburg ihr tänzerisches Können.

Darunter auch der Sohn von Minister Peter Hanke und auch der Sohn von Kabarettistin Caroline Athanasiadis. Zur Eröffnung des Balls sang der junge ukrainische Bariton Alex Ilvakhin. Den Höhepunkt bildet schließlich die beliebte Publikumsquadrille unter der Leitung von Thomas Schäfer-Elmayer. Die Gäste:

Und natürlich stand auch heuer der karitative Zweck im Vordergrund. Zugunsten des Kinderpflegedomizils des Hauses der Barmherzigkeit und der Caritas "Nothilfe Ukraine" wurden Spenden in der Höhe von insgesamt 60.000 Euro überreicht. Das traditionelle "Brüderlein fein", intoniert von Opernsänger Clemens Unterreiner, beendete stimmungsvoll die diesjährige Ballsaison.