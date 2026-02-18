Elmayer-Kränzchen beendet Ballsaison mit 700 Debütantinnen und Debütanten
Um die Karten für das Elmayer-Kränzchen herrscht immer ein besonderes G’riss. Innerhalb kürzester Zeit ist es nämlich ausverkauft. Am Dienstag war es wieder so weit – 700 Debütantinnen und Debütanten zeigten in der Wiener Hofburg ihr tänzerisches Können.
Darunter auch der Sohn von Minister Peter Hanke und auch der Sohn von Kabarettistin Caroline Athanasiadis.
Zur Eröffnung des Balls sang der junge ukrainische Bariton Alex Ilvakhin. Den Höhepunkt bildet schließlich die beliebte Publikumsquadrille unter der Leitung von Thomas Schäfer-Elmayer.
Die Gäste:
Die Opernsängerinnen Ildikó Raimondi und Zoryna Kushpler mit Geigerin Lidia Baich
Werner und Martina Fasslabend
Infrastrukturminister Peter Hanke mit Ehefrau Sabine
Moderatorin Eva Pölzl und Dirndl-Designerin Constanze Kurz
Infrastrukturminister Peter Hanke mit der ehemaligen Eiskunstläuferin Trixi Schuba
Gesundheitsstadtrat Peter Hacker mit Ehefrau Martina
Der Einzug der 700 Debütantinnen und Debütanten
Bei der Eröffnung gab's natürlich auch eine Tanzeinlage
Infrastrukturminister Peter Hanke mit Ehefrau Sabine und Sohn Philipp, der mit Sarah debütierte
Und natürlich stand auch heuer der karitative Zweck im Vordergrund. Zugunsten des Kinderpflegedomizils des Hauses der Barmherzigkeit und der Caritas "Nothilfe Ukraine" wurden Spenden in der Höhe von insgesamt 60.000 Euro überreicht.
Das traditionelle "Brüderlein fein", intoniert von Opernsänger Clemens Unterreiner, beendete stimmungsvoll die diesjährige Ballsaison.
Dabei: Geigerin Lidia Baich, Moderatorin Eva Pölzl, Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, die Opernsängerinnen Ildikó Raimondi und Zoryana Kushpler sowie Dirndl-Designerin Constanze Kurz.
