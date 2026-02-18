Austropromis

Elmayer-Kränzchen beendet Ballsaison mit 700 Debütantinnen und Debütanten

60.000 Euro wurden beim Elmayer-Kränzchen für den guten Zweck überreicht.
Lisa Trompisch
18.02.2026, 05:00

Christine Zach, Thomas Schäfer-Elmayer und Lidia Baich

Um die Karten für das Elmayer-Kränzchen herrscht immer ein besonderes G’riss. Innerhalb kürzester Zeit ist es nämlich ausverkauft. Am Dienstag war es wieder so weit – 700 Debütantinnen und Debütanten zeigten in der Wiener Hofburg ihr tänzerisches Können.

Rudolfina-Redoute: Diese Schweizerin hatte die schönste Maske

Darunter auch der Sohn von Minister Peter Hanke und auch der Sohn von Kabarettistin Caroline Athanasiadis.

Zur Eröffnung des Balls sang der junge ukrainische Bariton Alex Ilvakhin. Den Höhepunkt bildet schließlich die beliebte Publikumsquadrille unter der Leitung von Thomas Schäfer-Elmayer.

Die Gäste:

Die Opernsängerinnen Ildikó Raimondi und Zoryna Kushpler mit Geigerin Lidia Baich

Werner und Martina Fasslabend

Infrastrukturminister Peter Hanke mit Ehefrau Sabine

Moderatorin Eva Pölzl und Dirndl-Designerin Constanze Kurz

Infrastrukturminister Peter Hanke mit der ehemaligen Eiskunstläuferin Trixi Schuba

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker mit Ehefrau Martina

Der Einzug der 700 Debütantinnen und Debütanten

Bei der Eröffnung gab's natürlich auch eine Tanzeinlage

Infrastrukturminister Peter Hanke mit Ehefrau Sabine und Sohn Philipp, der mit Sarah debütierte

Und natürlich stand auch heuer der karitative Zweck im Vordergrund. Zugunsten des Kinderpflegedomizils des Hauses der Barmherzigkeit und der Caritas "Nothilfe Ukraine" wurden Spenden in der Höhe von insgesamt 60.000 Euro überreicht. 

Das traditionelle "Brüderlein fein", intoniert von Opernsänger Clemens Unterreiner, beendete stimmungsvoll die diesjährige Ballsaison.

Was Thomas Schäfer-Elmayer (80) vor seiner Tanzschulkarriere gemacht hat

Dabei: Geigerin Lidia Baich, Moderatorin Eva Pölzl, Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, die Opernsängerinnen Ildikó Raimondi und Zoryana Kushpler sowie Dirndl-Designerin Constanze Kurz.

