Rudolfina-Redoute: Diese Schweizerin hatte die schönste Maske

Die älteste, traditionsreichste und größte couleurstudentische Ballveranstaltung Österreichs, die Rudolfina-Redoute, fand diesmal unter dem Motto „Student sein in Wien“ in der Wiener Hofburg statt.

„Kein anderer Ball verkörperte die jahrhundertealte Wiener Tradition der großen Maskenfeste so eindrucksvoll wie die Redoute. Seit 1899 bewahren wir diese Tradition des Wiener Studentenlebens. Es ist ein Zeichen für jene Lebensphase, in der Freundschaft, Bildung und Lebensfreude zusammentreffen. Dass wir auch in diesem Jahr innerhalb weniger Tage ausverkauft waren, zeigt, dass diese Werte auch von der nachkommenden Generation hochgehalten werden“, sagte Ballvater Oliver Hödl.

Nebst strengem Dresscode (bodenlanges Abendkleid) ist hier bei den Damen auch wichtig, dass bis zur Demaskierung um Mitternacht Masken die Augenpartie verdecken müssen.