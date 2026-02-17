Austropromis

Rudolfina-Redoute: Diese Schweizerin hatte die schönste Maske

3.600 Gäste, darunter auch viel Prominenz, feierten in der Wiener Hofburg den größten Maskenball Österreichs.
17.02.2026, 19:02

Eine Frau mit verzierten Maske und grünem Kleid lächelt, während sie von einer festlich gekleideten Menschenmenge umgeben ist.

Die älteste, traditionsreichste und größte couleurstudentische Ballveranstaltung Österreichs, die Rudolfina-Redoute, fand diesmal unter dem Motto „Student sein in Wien“ in der Wiener Hofburg statt.

„Kein anderer Ball verkörperte die jahrhundertealte Wiener Tradition der großen Maskenfeste so eindrucksvoll wie die Redoute. Seit 1899 bewahren wir diese Tradition des Wiener Studentenlebens. Es ist ein Zeichen für jene Lebensphase, in der Freundschaft, Bildung und Lebensfreude zusammentreffen. Dass wir auch in diesem Jahr innerhalb weniger Tage ausverkauft waren, zeigt, dass diese Werte auch von der nachkommenden Generation hochgehalten werden“, sagte Ballvater Oliver Hödl.

Nebst strengem Dresscode (bodenlanges Abendkleid) ist hier bei den Damen auch wichtig, dass bis zur Demaskierung um Mitternacht Masken die Augenpartie verdecken müssen.

46-222738539

Rudolfina Redoute

Das ehemalige "Dancing Stars"-Tanzpaar Herby Stanonik und Anna Strigl

46-222738569

Rudolfina Redoute

Ex-Tennisspieler Stefan Koubek mit seiner Freundin Kinga

46-222738568

Rudolfina Redoute

Simone Lugner und Fitnesstrainer Christopher Dengg

46-222738540

Rudolfina Redoute

Sängerin Beatrice Turin mit dem Ex-Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka

46-222738542

Rudolfina Redoute

Bundeskanzler Christian Stocker mit Ehefrau Gerda

46-222738546

Rudolfina Redoute

Staatssekretär Alexander Pröll, Gerda Stocker, Ingrid Korosec, Christian Stocker

46-222738567

Rudolfina Redoute

Schauspieler Aaron Karl mit seiner Freundin Dorothea Altenburger

Silvia Schneider und Christian Stocker

Rudolfina Redoute

Moderatorin Silvia Schneider mit Bundeskanzler Christian Stocker

Schweizerin holte Sieg

Und bei den Masken ist vor allem Kreativität gefragt, so wird auch jedes Jahr eine Auszeichnung für die „Schönste Maske“ vergeben. Diesmal ging sie an die Schweizerin Victoria Schenker, die mit ihrer Eigenkreation begeisterte.

Den Wiener Opernball musste Bundeskanzler Christian Stocker auslassen – er nahm an einem Gipfel der EU-Regierungschefs in Brüssel teil. Bei der Rudolfina-Redoute tanzte er aber mit seiner Ehefrau Gerda an. 

Auch Staatssekretär Alexander Pröll und Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka waren unter den Gästen. Genau wie einige „Dancing Stars“ – Schauspieler Aaron Karl, Unternehmerin Simone Lugner, Ex-Tennisprofi Stefan Koubek, Content-Creatorin Anna Strigl und Tanzprofi Herby Stanonik

Letzterer ist derzeit auch mit seinem Programm „Bildungsscheu“ auf den heimischen Kabarettbühnen unterwegs.

Durch den Abend führte charmant Silvia Schneider, die choreografische Leitung hatte Thomas Kraml.

