Rudolfina-Redoute: Diese Schweizerin hatte die schönste Maske
Die älteste, traditionsreichste und größte couleurstudentische Ballveranstaltung Österreichs, die Rudolfina-Redoute, fand diesmal unter dem Motto „Student sein in Wien“ in der Wiener Hofburg statt.
„Kein anderer Ball verkörperte die jahrhundertealte Wiener Tradition der großen Maskenfeste so eindrucksvoll wie die Redoute. Seit 1899 bewahren wir diese Tradition des Wiener Studentenlebens. Es ist ein Zeichen für jene Lebensphase, in der Freundschaft, Bildung und Lebensfreude zusammentreffen. Dass wir auch in diesem Jahr innerhalb weniger Tage ausverkauft waren, zeigt, dass diese Werte auch von der nachkommenden Generation hochgehalten werden“, sagte Ballvater Oliver Hödl.
Nebst strengem Dresscode (bodenlanges Abendkleid) ist hier bei den Damen auch wichtig, dass bis zur Demaskierung um Mitternacht Masken die Augenpartie verdecken müssen.
Das ehemalige "Dancing Stars"-Tanzpaar Herby Stanonik und Anna Strigl
Ex-Tennisspieler Stefan Koubek mit seiner Freundin Kinga
Simone Lugner und Fitnesstrainer Christopher Dengg
Sängerin Beatrice Turin mit dem Ex-Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka
Bundeskanzler Christian Stocker mit Ehefrau Gerda
Staatssekretär Alexander Pröll, Gerda Stocker, Ingrid Korosec, Christian Stocker
Schauspieler Aaron Karl mit seiner Freundin Dorothea Altenburger
Moderatorin Silvia Schneider mit Bundeskanzler Christian Stocker
Schweizerin holte Sieg
Und bei den Masken ist vor allem Kreativität gefragt, so wird auch jedes Jahr eine Auszeichnung für die „Schönste Maske“ vergeben. Diesmal ging sie an die Schweizerin Victoria Schenker, die mit ihrer Eigenkreation begeisterte.
Den Wiener Opernball musste Bundeskanzler Christian Stocker auslassen – er nahm an einem Gipfel der EU-Regierungschefs in Brüssel teil. Bei der Rudolfina-Redoute tanzte er aber mit seiner Ehefrau Gerda an.
Auch Staatssekretär Alexander Pröll und Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka waren unter den Gästen. Genau wie einige „Dancing Stars“ – Schauspieler Aaron Karl, Unternehmerin Simone Lugner, Ex-Tennisprofi Stefan Koubek, Content-Creatorin Anna Strigl und Tanzprofi Herby Stanonik.
Letzterer ist derzeit auch mit seinem Programm „Bildungsscheu“ auf den heimischen Kabarettbühnen unterwegs.
Durch den Abend führte charmant Silvia Schneider, die choreografische Leitung hatte Thomas Kraml.
