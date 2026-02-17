Austropromis

Lei lei! Hätten Sie diese Puls 4-Moderatorin erkannt?

Auch auf den TV-Bildschirmen wird der Fasching zelebriert.
17.02.2026, 08:49

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Eine Frau als Mann verkleidet in einem TV-Studio

Heute, Dienstag, ist ja der Höhepunkt der Faschingszeit, bevor ab Mittwoch die Fastenzeit beginnt.

Und auch im TV wird der Fasching ordentlich zelebriert. So hat man heute die Moderatoren von Café Puls fast gar nicht erkannt.

Sie erinnerten an Song-Contest-Legenden. 

Bianca Schwarzjirg schlüpfte in die Rolle von Udo Jürgens - Merci Chérie!

Und ihr Kollege Florian Danner machte auf Conchita Wurst

Lustige Idee!

kurier.at, LT  | 

Kommentare