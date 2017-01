Rekord: Über 950 Millionen Öffi-Fahrgäste in Wien

Das vergangene Jahr brachte den Wiener Linien mit 954,2 Millionen Fahrgästen einen Rekord. Damit konnte erstmals die Marke von 950 Millionen Fahrgästen - 2015 waren es 939,1 Millionen - überschrittten werden. "Der kontinuierliche Ausbau des öffentlichen Verkehrs macht sich bezahlt", sagt Öffi-Stadträtin Ulli Sima.

Auch 2017 gab es bereits einen neuen Höchstwert: 733.000 Jahreskarten waren im Umlauf. Damit gibt es in Wien weiterhin deutlich mehr Jahreskartenbesitzer als zugelassene Pkw (685.000 waren es 2015).

Großprojekte 2017

2017 soll weiterhin kräftig in den Ausbau investiert werden. "Wir bauen die Öffis weiter aus. 413 Millionen Euro werden investiert", sagt Sima. Unter anderem wird die U1 ab 2. September bis Oberlaa fahren. Derzeit laufen die Arbeiten auf der 4,6 Kilometer langen Strecke auf Hochtouren. Vor allem am Innenausbau in den fünf neuen Stationen Troststraße, Altes Landgut, Alaudagasse, Neulaa und Oberlaa wird derzeit gearbeitet.

Außerdem würden die Planungen für das U2/U5-Projekt ins Finale gehen und neue, umweltschonende Fahrzeuge angeschafft.