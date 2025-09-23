Wienerisch mit dem Google-Translator verstehen? Das klappt nicht

Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen. Nicht immer etwas zu erzählen hat man mitunter jedoch jenen, denen man während der Reise begegnet – teilt man schließlich oft nicht dieselbe Muttersprache.

Selbst wenn man guten Willens ist, die Sprache des Ziellandes vorab zu erlernen, zeigt sich: Legt der Einheimische in flottem Umgangsspanisch los, könnte er ebenso Mandarin oder Finnisch sprechen – man würde nicht weniger verstehen. (Ganz zu schweigen vom Umgangsschottisch eines Hotelnachbarn, den man zuerst für einen Norweger hielt.)

Doch in zwei Wochen lernt man: Auch im Spanischen gibt es schwarze Schafe („ovejas negras“), dafür ist der Angsthase ein Hühnchen („ser una gallina“), und wer dort „débil“ ist, der ist nicht zwangsläufig dumm, sondern höchstwahrscheinlich einfach nur schwach.