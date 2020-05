Reisegruppe nach Syrien unter Terrorverdacht

Geständnisse, von denen die Staatsanwältin noch berichtet hatte, waren keine zu hören. Nur ein Angeklagter, der im Kalifat auf Brautschau gehen und sich als Hilfsarbeiter verdingen wollte, war letztlich geständig. Die anderen sprach von Urlaub oder einem „neuen Leben“ in Syrien, jedoch ohne Dschihad.

Der Vorwurf ist für die Verteidiger so weit hergeholt wie das syrische Kriegsgebiet entfernt ist. Von einem Anwalt stammt die Darstellung, wonach es sich um eine Reisegruppe nach Syrien handle. Ein Satz war mehrfach zu hören: „Eine Ausreise ist nicht strafbar.“

Ist sie das doch? Die Staatsanwältin würde das bejahen. „Der Gesetzgeber wollte nicht auf einen terroristischen Anschlag warten“, erklärte sie. Eine Beteiligung stehe deshalb schon „vorweg unter Strafe“. Das klang dann so: „Der Arzt hätte Hilfe leisten können.“ Etwa einem verwundeten Kämpfer. Oder: Die 4000 Euro eines Angeklagten hätten dem IS zugutekommen können.

Die laut Anklage zentrale Figur war der angebliche Schlepper, 34, dessen Situation seine Anwältin mit einem Beispiel auf den Punkt bringen wollte: „Stellen Sie sich vor, sie sind Taxifahrer und erfahren während der Fahrt, dass ihr Gast in den Dschihad will.“ Das Verhalten des 34-Jährigen, der Autos in die Türkei überstellte, dort verkaufte und deshalb Reisende um wenig Geld dorthin mitnahm, erfülle „den Tatbestand nicht“. In seiner Aussage blieb der 34-Jährige unklarer als noch zuvor gegenüber der Polizei. Er will erst spät von den Dschihad-Absichten erfahren haben. Später habe er davon gewusst und geglaubt, mit einem „blauen Auge“, einer Geldstrafe, davonzukommen. Vier Prozesstage stehen noch an.

Eine ähnliche Anklage brachten die Behörde in Salzburg gegen zwei Mädchen, 16 und 17, ein. Beide wollten in Syrien heiraten, schafften es aber nicht dorthin.