Reifen aus Kfz-Werkstatt gestohlen: Verdächtige festgenommen

In der Nacht auf Montag beobachtete ein Zeuge zwei verdächtige Männer, als sie in der Jedleseer Straße in Wien-Floridsdorf mehrere Autoreifen samt Felgen in einem Einkaufswagen transportierten. Die alarmierten Polizisten trafen die beiden Verdächtigen dabei an, als sie insgesamt acht Reifen samt Felgen in einem Kellerabteil verstauten.

Die Männer, ein 18-jähriger Österreicher und ein 19- jähriger Serbe, konnten die Herkunft der Reifen nicht plausibel erklären. Sie sagten, dass sie die Reifen nicht gestohlen hätten, als sie sich jedoch selbst immer wieder in Widersprüche verstrickten, sahen sie ihre aussichtslose Lage ein. Die jungen Männer gaben schließlich zu, dass sie die Reifen aus einer nahegelegenen Kfz-Werkstatt gestohlen hatten.

Die Polizisten nahmen die Tatverdächtigen fest und stellten die Reifen inklusive der Felgen sicher.

