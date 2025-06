Heute präsentiert die Wiener Stadtregierung ihr Programm

Personelles am Mittwoch

Was zwischen Rot und Pink schon vor der Wahl gegolten hatte, stand also auch nach der Wahl auf dem Programm: Diskutiert wird hinter verschlossenen Türen, nach außen präsentiert man sich als Einheit.

Dennoch kursierte am Montagabend das Regierungsprogramm, das auch dem KURIER zugespielt worden war. Ein großee Fokus liegt auf Arbeit und Wirtschaft. Details lesen Sie hier.

Heute werden die Inhalte näher erläutert. Personelles will die SPÖ dann am Mittwoch bekannt geben. Dass Michael Ludwig die Regierung als Bürgermeister anführen wird, steht hingegen außer Frage, als Vizebürgermeisterin wird ihm wohl Bettina Emmerling (Neos) zur Seite stehen. Besonders spannend ist dafür die Frage, wer das wichtige Finanzressort übernimmt, nachdem der bisherige Stadtrat Peter Hanke in den Bund gewechselt ist.