Rot-Pink in Wien: Das steht im neuen Regierungsprogramm

Über die Wiener Mindestsicherung wurde in den vergangenen Tagen einmal mehr diskutiert wurde, nämlich, ob sie in dieser Form noch leistbar ist.

Neuerungen soll es laut dem Dokument auch beim Autoverkehr geben – konkret beim Parken: In der vergangenen Legislaturperiode wurde das flächendeckende Parkpickerl eingeführt. Nun könnte es hier zu einer Anpassung der Uhrzeiten kommen, für die eine Parkgebühr zu entrichten ist. Die „aktuell noch vorgegebenen Parkzeiten sollen an die Realität der Wiener*innen angepasst und flexibilisiert werden“, steht in dem Dokument.

Durch bessere Park-and-Ride-Angebote für Pendler will man die Zahl der Kfz in der Stadt reduzieren. Auch die Verkehrsberuhigung der Inneren Stadt findet Erwähnung. Im Zuge der Umstellung will man das Citybus-Konzept adaptieren. Die Fahrradmitnahme in Straßenbahnen und Bussen soll geprüft werden. Darüber hinaus will man nach und nach autonom fahrende Kleinbusse und Shuttles einsetzen.

Gemeinsame Sprache Deutsch

Ein Kapitel heißt "Gemeinsame Sprache Deutsch": Es sollen etwa Sprachförderangebote für Kinder ausgebaut werden, als auch Erziehungsberechtigte verstärkt dazu gebracht werden, Deutsch zu lernen.

Außerdem sollen ein Integrationskodex und ein Integrationsleitbild erarbeitet werden.

Personelles am Dienstag

Am Dienstag soll über Inhalte gesprochen werden. Personelles will die SPÖ dann am Mittwoch bekannt gebwn. Dass Michael Ludwig die Regierung als Bürgermeister anführen wird, steht hingegen außer Frage, als Vizebürgermeisterin wird ihm wohl Bettina Emmerling (Neos) zur Seite stehen. Besonders spannend ist dafür die Frage, wer das wichtige Finanzressort übernimmt, nachdem der bisherige Stadtrat Peter Hanke in den Bund gewechselt ist.

Unklar ist auch noch, wie groß der Stadtsenat sein wird. Derzeit besteht dieser aus zwölf Personen. Die SPÖ würde, wenn man die Größe so belässt, nur mehr über fünf statt bisher sechs Stadträtinnen bzw. Stadträte verfügen. Dass die Roten auf einen Stadtratsposten verzichten, gilt als unwahrscheinlich.