Refugium für Rindfleisch-Liebhaber

Kristina Sprenger

Hauptstraße

Bei Gusto auf Rindfleisch zieht es Schauspielerin und Intendantindaher seit Jahren in die Wiedner88; in das kleineBeisl mit dem blauen Holzanstrich und den weißgetünchten Wänden, das ein bisschen an den letzten Griechenlandurlaub erinnert.

All zu viel Zeit für ausgedehnte Mittagessen hat Sprenger derzeit nicht. Sie steckt mitten in den Vorbereitungen für die Sommerfestspiele Berndorf. Vergangenes Jahr hat sie Michael Niavarani in seiner Rolle als Intendant abgelöst. 12.500 Besucher haben ihr erstes Stück, die "Katzenzungen", gesehen. Heuer will Sprenger mit zwei modernen Stücken unterhalten: Daniel Glattauers eMail-Roman "Gut gegen Nordwind" und die geniale Boulevardkomödie "Der nackte Wahnsinn". Ein Theaterstück über ein Theaterstück, in dem nichts so klappt, wie es sollte.