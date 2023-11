Wien: Opposition sieht Irreführung bei Reform des Fragerechts

Grüne orten sogar Verschlechterung

Sein grünes Pendant David Ellensohn schlägt in die gleiche Kerbe. „Das alles gibt es schon“, sagte er zum KURIER. „Schon bisher musste man ums Eck fragen“, um Einblick in die Stadt-Beteiligungen zu erhalten, und das bleibe auch so. Denn auch künftig sind konkrete Geschäftsvorgänge in den einzelnen Betrieben ausgenommen.

Vielmehr sei das Vorhaben eine Verschlechterung des Status quo, weil nun Unternehmen mit einer Stadt-Beteiligung von weniger als 50 Prozent komplett ausgeschlossen werden.

„Der größte Witz“ sei jedoch, dass es entgegen der Usancen keine vorhergehende Besprechung der geplanten Änderung der Geschäftsordnungen mit allen Rathaus-Klubs gegeben habe.

Letzteres kritisiert auch FPÖ-Klubchef Maximilian Krauss, der gleichfalls kein Verständnis für die 50-Prozent-Beteiligungsgrenze hat.