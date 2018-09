Rave-Party kilometerweit zu hören: Tiere in Schönbrunn betroffen

„In #Hietzing ist offenbar gerade die beste Party der Stadt im Gange. Wir lieben auch Partys und deshalb schaut Ludwig 2 vorbei“, twitterte die Wiener Polizei am Samstag. Es blieb an dem Tag nicht der letzte Anruf eines Anrainers wegen der dröhnenenden Musik aus dem Auer-Welsbach-Park. Gegenüber vom Schloss Schönbrunn war von der „ PeaceParty Österreich“ unter dem Motto „Rave for Democrazy“ eine Demonstration veranstaltet worden. Rund 600 Besucher tanzten bis in den Abend.

Dutzende Ohrenzeugen schlugen wegen dem unüberhörbaren Sound Alarm. Der Sound mit bis zu 200 Beats per Minute (Schläge pro Minute, Anm.) war kilometerweit über mehrere Bezirke zu hören, sogar durch geschlossene Fenster. „Teilweise bis in den 19. Bezirk“, meint Organisator Marcus Grimas. Mit ihrem Protest setzen sich die Veranstalter für die Nutzung von Leerständen, freien Raum und freie Kunst ein. Die „ PeaceParty Österreich“ war bereits vor einigen Wochen in die Schlagzeilen geraten, weil eine geplante Demonstration auf der Reichsbrücke und Donauinsel untersagt wurde.

Dass die Musik durch halb Wien zu hören war und die Resonanz so groß ist, damit hatte Grimas nicht gerechnet. „Es ist uns auch ein Rätsel. Wir haben die vier Anlagen in Richtung Schloss Schönbrunn gedreht, weil der nächste Anrainer erst 300 Meter Luftlinie entfernt ist“, sagt der Organisator.