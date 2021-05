Rauferei wegen Eifersucht endet im Spital

Zwei Männer - 22 und 26 Jahre alt - stehen im Verdacht einen 27-Jährigen am Donnerstagnachmittag in der Quellenstraße mit Schlägen und Tritten schwer verletzt zu haben. Polizisten des Stadtpolizeikommandos Favoriten konnten die beiden Brüder aus Bulgarien in der Nähe des Tatortes vorläufig festnehmen.

Laut den Angaben des 26-Jährigen soll das Opfer seiner Frau Nachrichten geschrieben haben. Als er den 27-Jährigen zur Rede stellen wollte, soll die Situation eskaliert sein. Der 27-Jährige wurde vor Ort von den Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung in ein Spital gebracht.

