Rauferei mit Schwiegersohn in spe

Am Donnerstagnachmittag eskalierte ein Familienstreit am Margaretengürtel. Begonnen hatte die Auseinandersetzung zwischen einem 41-jährigen Serben und dessen Schwiegersohn ihn spe, einem 26-jährigen Serben. Es kam zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. In weiterer Folge soll der Vater den Kontrahenten seines 26-jährigen Sohnes mit dem Umbringen bedroht haben.

Alarmierte Polizisten des Stadtpolizeikommandos Margareten nahmen den 51-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung vorläufig fest. Er wurde nach der Vernehmung auf freiem Fuß angezeigt. Die anderen Beteiligten wurden wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt. Ein Annäherungs- und Betretungsverbot wurde ausgesprochen.

