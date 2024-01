Raubversuch: Jugendbande soll 16-Jährigen mit Messer bedroht haben

Polizisten aus Meidling wurden am Mittwochabend zu einem Einsatz in die Längenfeldgasse gerufen, da mehrere Jugendliche ein Opfer mit einem Messer und einem Elektroschocker bedroht haben sollen. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen zeigten Erfolg. Zwei Tatverdächtige im Alter von 13 und 14 Jahren - beide aus Syrien - wurden im Zuge der Fahndung in der Arndtstraße angehalten und durch das Opfer, einen 16-Jährigen, wiedererkannt.

Sie sollen zuvor mit vier weiteren Jugendlichen versucht haben, den 16- Jährigen durch Drohungen mit einem Messer und einem Elektroschocker auszurauben. Der 16-Jährige konnte aber seinen Vater verständigen, welcher zu Hilfe kam. Die Tatverdächtigen flüchteten somit ohne Beute. Als das Opfer und sein Vater versuchten, die Gruppe in einem Innenhof bis zum Eintreffen der Polizei anzuhalten, wurden sie erneut mit einem Messer bedroht. Anschließend setzten die Tatverdächtigen die Flucht fort. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernahm die weiteren Ermittlungen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde die Einlieferung des 14-Jährigen in eine Justizanstalt angeordnet. Der 13-jährige Tatverdächtige wurde den Erziehungsberechtigten übergeben. Die Fahndung nach den weiteren Tatverdächtigen und Ermittlungen dauern an.

