Raubversuch in Wien: Verdächtiger griff zu Brotmesser

Am Dienstagabend soll ein bislang unbekannter Verdächtiger einen Angestellten in einer Konditorei in Floridsdorf mit einem Messer bedroht haben. Der Vorfall ereignete sich, nachdem der Mitarbeiter sich weigerte, dem Mann einen 100-Euro-Schein zu wechseln. Der Beschuldigte nahm daraufhin offenbar ein 30 Zentimeter langes Messer, bedrohte den Angestellten damit und forderte Bargeld.

Der mutmaßliche Täter flüchtete, als der Angestellte der Aufforderung nicht nachkam und den Notruf verständigte.