Raubversuch einer Handtasche auf offener Straße

Polizisten in Zivil verhinderten am späten Samstagnachmittag einen versuchten Raub im dritten Bezirk am Heumarkt. Der 45-jährige Tatverdächtige hatte auf offener Straße versucht einer Frau die Handtasche zu entreißen.

Telefon kaputt

Polizisten in Zivil auf Fußstreife entdeckten den Mann dabei und griffen ein. Noch an Ort und Stelle wurde der Mann festgenommen. Laut eigenen Angaben wurde die Frau bei dem versuchten Überfall nicht verletzt. Allerdings ging ihr Mobiltelefon bei der Auseinandersetzung zu Bruch.