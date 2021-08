Bewaffneter Raubüberfall auf Postfiliale in Wien-Floridsdorf

Am Montag kam es im Bereich Pragerstraße in Wien-Floridsdorf zu einem bewaffneten Raubüberfall. Dieser ereignete sich kurz nach der Öffnung in einer Filiale in der Berlagasse. Laut ersten Informationen der Polizei handelt es sich um einen männlichen Täter, der eine Faustfeuerwaffe bei sich trug. Verletzt wurde niemand, der mutmaßliche Täter konnte allerdings flüchten.

Die genaue Schadenssumme bzw. ob der Überfall überhaupt erfolgreich war, wurde von der Polizei vorerst nicht kommuniziert.