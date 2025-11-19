Raubüberfälle in Wien: Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos

Die Wiener Polizei fahndet derzeit nach zwei bislang unbekannten Männern, die am Dienstag laut Polizeiangaben zwei Personen bedroht und unter Gewaltanwendung beraubt haben sollen.

Die Staatsanwaltschaft Wien hat die Veröffentlichung von Bildern der mutmaßlichen Täter angeordnet, um Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten.

Laut den Ermittlern wurde eines der Opfer an den Haaren gezogen und unter Vorhalt eines "metallischen Gegenstandes" - mutmaßlich eines Messers - zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Die Drohung sei durch „kurze Stichbewegungen“ unterstrichen worden. Das Opfer übergab daraufhin 100 Euro.

Ein zweites Opfer wurde zeitgleich von einem weiteren unbekannten Mann am T-Shirt gepackt und ebenfalls zur Herausgabe von Geld genötigt. Auch in diesem Fall sei Gewalt angedroht worden. Der Täter griff schließlich in die Hosentasche des Opfers und entnahm 50 Euro aus dessen Geldbörse.