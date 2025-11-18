Kündigungen und gestrichene Förderungen bei Frauenberatungsstellen

Rund 1.380 Beratungen mit Sexarbeiterinnen hat der Wiener Verein Lefö im vergangenen Jahr durchgeführt, knapp 2.000 Gespräche wurden mit lateinamerikanischen Frauen geführt.

Wie vielen Frauen man diese Möglichkeit im kommenden Jahr bieten kann, ist derzeit noch völlig ungewiss, sagt Celeste Tortosa vom Verein Lefö, der sich seit 30 Jahren um Sexarbeiterinnen und Migrantinnen kümmert.

Grund dafür sind die Sparmaßnahmen von Ministerien und dem AMS. Seit 15 Jahren erhielt der Verein für die Betreuung von Gewaltopfern in der Pflege und Sexarbeit Geld. Konkret geht es um eine Förderung vom Sozialministerium in der Höhe von 20.000 Euro.

Förderung gestrichen

Auf diese Gelder habe man sich auch heuer eingestellt, Mitarbeiterinnen führten auf der Basis Beratungen durch. „Im Sommer bekommen wir normalerweise immer die Zusage für die Förderung. Heuer haben wir nichts gehört und uns ständig gemeldet, aber wurden immer vertröstet“, schildert Tortosa.

Im Oktober kam dann die Absage. Die Mitarbeiterinnen müssen aber trotzdem bezahlt werden. „Das führt dazu, dass wir die Stunden der Kolleginnen, die eh schon teilzeitbeschäftigt sind, noch weiter reduzieren müssen“, kritisiert Tortosa.