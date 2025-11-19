Partnerin geschlagen und mit Messer bedroht: 20-Jähriger angezeigt
Am Dienstagnachmittag kam es im 20. Wiener Gemeindebezirk zu einem mutmaßlichen Fall häuslicher Gewalt. Ein 20-jähriger Mann soll seine 16-jährige Freundin körperlich attackiert und mit einem Messer bedroht haben. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben am 18. November gegen 13:30 Uhr am Kapaunplatz.
Gewalt und Bedrohung mit Messer
Zwischen dem jungen Paar soll es zunächst zu einem Streit gekommen sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 20-Jährige auf die Minderjährige eingeschlagen und eingetreten haben. Er wird verdächtigt, sie gegen Wand und Schrank gestoßen und ihren Kopf gegen die Wand geschlagen zu haben. Der Tatverdächtige soll anschließend ein Messer ergriffen und die 16-Jährige damit genötigt haben, ihm Nachrichten auf ihrem Mobiltelefon zu zeigen.
Danach flüchtete er aus der Wohnung. Das Opfer verständigte seine Mutter, die wiederum die Polizei alarmierte. Die junge Frau, die über Schmerzen an der linken Körper- und Kopfseite klagte, wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.
Festnahme und weitere Ermittlungen
Gegenüber den Beamten gab die 16-Jährige an, dass sie in der Vergangenheit wiederholt von ihrem Freund geohrfeigt worden sei. Zudem soll es vor zwei Wochen zu schwerwiegenderen Vorfällen gekommen sein, bei denen sie mutmaßlich Kratzer am Oberkörper und Bauch erlitt. Die Polizei konnte den 20-jährigen serbischen Staatsbürger im Nahbereich antreffen und festnehmen. Er zeigte sich nicht geständig. Die Behörden sprachen ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot aus.
Die Staatsanwaltschaft Wien verfügte eine Anzeige auf freien Fuß. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.
