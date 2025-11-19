Partnerin geschlagen und mit Messer bedroht: 20-Jähriger angezeigt

Am Dienstagnachmittag kam es im 20. Wiener Gemeindebezirk zu einem mutmaßlichen Fall häuslicher Gewalt . Ein 20-jähriger Mann soll seine 16-jährige Freundin körperlich attackiert und mit einem Messer bedroht haben. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben am 18. November gegen 13:30 Uhr am Kapaunplatz.

Gewalt und Bedrohung mit Messer

Zwischen dem jungen Paar soll es zunächst zu einem Streit gekommen sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 20-Jährige auf die Minderjährige eingeschlagen und eingetreten haben. Er wird verdächtigt, sie gegen Wand und Schrank gestoßen und ihren Kopf gegen die Wand geschlagen zu haben. Der Tatverdächtige soll anschließend ein Messer ergriffen und die 16-Jährige damit genötigt haben, ihm Nachrichten auf ihrem Mobiltelefon zu zeigen.

Danach flüchtete er aus der Wohnung. Das Opfer verständigte seine Mutter, die wiederum die Polizei alarmierte. Die junge Frau, die über Schmerzen an der linken Körper- und Kopfseite klagte, wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.