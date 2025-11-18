Wien

Tödlicher Unfall: Frau (78) gerät in Wien-Ottakring vor Lkw

Auf der Thaliastraße wurde eine Frau von Lkw erfasst und getötet, als sie eine Straßenbahn erwischen wollte.
18.11.25, 17:07
Eine 78-jährige Fußgängerin ist am Dienstag in der Thaliastraße in Wien-Ottakring von einem anfahrenden Lkw erfasst und tödlich verletzt worden.

Frau wollte Straßenbahn erreichen

Die Frau wollte laut Zeugen zwischen einem Pkw und Lkw hindurch eine Straßenbahn erreichen, die bereits anfuhr. Beim Versuch, wieder auf den Gehsteig zurückzukehren, geriet sie vor das Schwerfahrzeug, so die Polizei in einer Aussendung.

Die Frau dürfte unglücklich genau in dem Moment umgedreht sein, als der Lkw anfuhr. Ein Notarzt der Wiener Berufsrettung konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

