Wien: 34-jähriger Arbeiter bei Sturz in Baugrube schwer verletzt

Ein 34-jähriger Arbeiter ist am Dienstag auf einer Baustelle in Wien-Meidling abgestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen am Bein sowie im Becken- und Schulterbereich zugezogen. Das teilte die Wiener Berufsrettung zu Mittag mit.

Der Mann fiel vier bis fünf Meter weit in eine Baugrube und landete auf Stahlrohren. Der schwer verletzte Arbeiter wurde von der Rettung erstversorgt und mithilfe des Baustellenkrans geborgen. Dann brachte man ihn in ein Krankenhaus.