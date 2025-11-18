Wegen Zigaretten: 76-Jähriger bedroht Jugendliche mit Schreckschussrevolver

Am Schwendermarkt im 15. Wiener Gemeindebezirk kam es am Montagabend zu einem bedrohlichen Vorfall. Nachdem ein 16- und ein 18-Jähriger einen älteren Mann vor einem Lokal nach einer Zigarette gefragt hatten, soll dieser ihnen mit dem Umbringen gedroht haben.

Der Tatverdächtige soll zudem den Umriss einer Faustfeuerwaffe durch seine Jackentasche gezeigt haben, bevor er mit einem Taxi vom Tatort flüchtete.

Waffenverbot und Anzeige Gegen den mutmaßlich alkoholisierten 76-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die weiteren Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Vorfalls dauern an. Die sichergestellten Gegenstände werden als Beweismittel im laufenden Verfahren dienen.