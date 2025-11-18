Betretungsverbot missachtet: 30-Jähriger nach Gewaltvorwürfen festgenommen

Er steht im Verdacht, ein gegen ihn verhängtes Betretungs- und Annäherungsverbot missachtet und seine 47-jährige Lebensgefährtin mehrfach körperlich misshandelt zu haben. Der Österreicher soll laut Polizeiangaben trotz des am 10. November ausgesprochenen Verbots die Wohnung seiner Partnerin aufgesucht haben.

Eskalation häuslicher Gewalt

Nach Angaben der Frau ließ sie den Tatverdächtigen zunächst wieder in die Wohnung. In den darauffolgenden Tagen soll es zu weiteren Körperverletzungen gekommen sein. Der mutmaßlich alkoholkranke Mann soll seine Lebensgefährtin in der Wohnung eingeschlossen und ihr das Mobiltelefon abgenommen haben.

In der Nacht zum 18. November eskalierte die Situation: Der 30-Jährige soll die Frau im Zuge eines Streits erneut eingesperrt, ihr Handy weggenommen und sie mit Fäusten geschlagen haben. Weiters soll er auf sie eingetreten und sie mit dem Umbringen bedroht haben.