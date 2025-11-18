Diskothek in Wien durch Brand teilweise eingestürzt

Eine zum Glück geschlossene Diskothek in der Daumegasse in Wien-Favoriten ist in der Nacht auf Dienstag ein Raub der Flammen geworden. Verletzt wurde niemand, jedoch hatte die Feuerwehr Alarmstufe 2 ausgerufen, um ausreichend Einsatzkräfte vor Ort zu haben. Es kam zum Teileinsturz des eingeschoßigen Gebäudes, wie die Feuerwehr bekannt gab. Aber es konnte ein Übergreifen des Brandes auf einen angrenzenden Supermarkt verhindert werden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus dem Dach. Das Gebäude konnte nur teilweise betreten werden. Im Kampf gegen die Flammen wurden zwei Wasserwerfer und sechs Löschleitungen eingesetzt, größtenteils unter Atemschutz. Dazu wurde von Atemschutztrupps - wo es noch möglich war - das Dach mit Hilfe von Motorrettungssägen geöffnet.

Acht Stunden im Einsatz

Der Einsatz begann gegen 1 Uhr, nach acht Stunden konnte "Brand aus" gemeldet werden. Nachlöscharbeiten dauerten noch bis in die Vormittagsstunden an. Die Brandursache wird nun von der Polizei ermittelt.