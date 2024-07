Raubopfer niedergestochen: Mann erkannte Täter auf der Straße wieder

Ein in der Nacht auf den 24. Juni bei einem Raub in Wien-Leopoldstadt schwer mit einem Messer verletzter Mann hat knapp zwei Wochen später das Täterduo in der Wiener City wiedererkannt. Der 22-Jährige sah die beiden am Freitag um 22.15 Uhr in der Rotenturmstraße und rief die Polizei.