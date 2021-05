Raub vor Behinderten-WC: Polizei nimmt Verdächtige fest

Am 15. Februar sollen eine männliche und eine weibliche Person einen Raub in der Niederhofstraße in Wien-Meidling begangen haben. Die Tatverdächtigen sollen dabei das 23-jährige Opfer beim Verlassen eines öffentlich Behinderten-WC zuerst umklammert und anschließend Bargeld, Dokumente sowie ein Mobiltelefon geraubt haben.

Nach der Lichtbildveröffentlichung gelang es Ermittlern des Landeskriminalamtes Wien einen 27-jährigen Österreicher und eine 15-jährige Serbin auszuforschen und auch festzunehmen. Bei der Festnahme des 27-Jährigen wurden auch Suchtmittel, vermutlich Marihuana, sichergestellt. Beide Tatverdächtigen zeigten sich teilweise geständig. Sie wurden in eine Justizanstalt gebracht.

