Raubüberfall in Donaustadt: Jugendliche demütigen Opfer

Ein 17-Jähriger soll Sonntagnachmittag in Wien-Donaustadt Opfer eines Raubüberfalls geworden sein. Vier Jugendliche – zwei Mädchen und zwei Burschen – sollen seinen Begleiter und ihn im Bereich der Donigasse umzingelt haben.

Während der Freund des Opfers flüchten konnte, wurde der 17-Jährige zurückgehalten.