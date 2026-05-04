Wien

Raubüberfall in Donaustadt: Jugendliche demütigen Opfer

Vier Jugendliche sollen einen 17-Jährigen überfallen und ausgeraubt haben.
04.05.2026, 12:18

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Ein Polizist in Uniform geht an einem silbernen Polizeiauto mit blauen und roten Streifen vorbei.

Ein 17-Jähriger soll Sonntagnachmittag in Wien-Donaustadt Opfer eines Raubüberfalls geworden sein. Vier Jugendliche – zwei Mädchen und zwei Burschen – sollen seinen Begleiter und ihn  im Bereich der Donigasse umzingelt haben.

Während der Freund des Opfers flüchten konnte, wurde der 17-Jährige zurückgehalten.

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Die Verdächtigen sollen den 17-Jährigen beschimpft und geschlagen haben, teilte die Landespolizeidirektion Wien am Montag mit.

Hose ausgezogen

Anschließend sollen sie ihn zu Boden gestoßen, ihm die Hose ausgezogen und diese in einen Mistkübel geworfen haben. Zudem sollen sie dem 17-Jährigen das Mobiltelefon geraubt haben. Eine aufmerksame Passantin entdeckte den verletzten Jugendlichen und alarmierte die Polizei.

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Die Verdächtigen flüchteten, die Fahndung war bisher erfolglos. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, hat die Ermittlungen übernommen. 

Donaustadt Wien
kurier.at, eh, agenturen  | 

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