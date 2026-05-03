Doppelter Raubüberfall in Ottakringer Wettlokal: 40-Jähriger festgenommen

Das Landeskriminalamt Wien vermeldet einen Ermittlungserfolg in einem Fall von schwerem Raub. Ein 40-jähriger Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit wurde nach einem Überfall auf ein Wettlokal in Wien-Ottakring am späten Abend des 1. Mai 2026 festgenommen. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige mutmaßlich auch für einen früheren Raubüberfall auf dasselbe Lokal verantwortlich sein soll.

Gleiche Vorgehensweise bei beiden Überfällen

Laut Polizei soll der Verdächtige bei beiden Taten nach demselben Muster vorgegangen sein. Bei dem ersten Überfall am 1. März 2026 gegen 8:50 Uhr soll der Mann die im Wettlokal tätige Reinigungskraft mit einem Messer bedroht haben. Er soll ihr ins Gesicht geschlagen und sie anschließend mit Klebeband an Händen und Füßen gefesselt haben. Danach soll er das Bargeld aus der Kassa entwendet haben und geflüchtet sein. Die Ermittler konnten aufgrund der identischen Vorgehensweise eine Verbindung zwischen beiden Vorfällen herstellen.

Der 40-jährige Tatverdächtige zeigte sich zu beiden Tatvorwürfen vollumfänglich geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt überstellt, wo die weiteren Ermittlungen fortgeführt werden. Die Polizei wertet den Fall als bedeutenden Erfolg in der Bekämpfung von Raubdelikten im Wiener Stadtgebiet.