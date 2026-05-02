Überfall auf Wettlokal in Ottakring: Verdächtiger nach Flucht gefasst
In der Nacht zum 2. Mai kam es in einem Wettlokal in der Ottakringer Straße zu einem mutmaßlichen Raubüberfall. Ein 40-jähriger türkischer Staatsangehöriger soll gegen 23:30 Uhr maskiert das Lokal betreten und einen Mitarbeiter mit einem Messer bedroht haben. Der Tatverdächtige wurde kurz nach der Tat von der Polizei festgenommen und befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam.
Mitarbeiter löste stillen Alarm aus
Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der mutmaßliche Täter den 29-jährigen Angestellten des Wettlokals unter Vorhalt eines Messers gezwungen haben, den Safe zu öffnen. Anschließend soll er das darin befindliche Bargeld an sich genommen und den Mitarbeiter mit Paketband an Händen und Füßen gefesselt haben. Dem Angestellten gelang es jedoch unbemerkt, einen stillen Alarm auszulösen. Bei dem Vorfall blieb der Mitarbeiter körperlich unverletzt.
Beweismittel sichergestellt
Als der Tatverdächtige das Wettlokal verließ, trafen bereits Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring ein. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß konnte der Mann angehalten werden. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks wurden das mutmaßlich gestohlene Bargeld sowie ein Küchenmesser mit einer 20 Zentimeter langen Klinge, Paketband und ein Hammer sichergestellt. Der 40-Jährige wurde wegen des Verdachts des schweren Raubes angezeigt. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
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