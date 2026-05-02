Überfall auf Wettlokal in Ottakring: Verdächtiger nach Flucht gefasst

In der Nacht zum 2. Mai kam es in einem Wettlokal in der Ottakringer Straße zu einem mutmaßlichen Raubüberfall. Ein 40-jähriger türkischer Staatsangehöriger soll gegen 23:30 Uhr maskiert das Lokal betreten und einen Mitarbeiter mit einem Messer bedroht haben. Der Tatverdächtige wurde kurz nach der Tat von der Polizei festgenommen und befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam.

Mitarbeiter löste stillen Alarm aus Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der mutmaßliche Täter den 29-jährigen Angestellten des Wettlokals unter Vorhalt eines Messers gezwungen haben, den Safe zu öffnen. Anschließend soll er das darin befindliche Bargeld an sich genommen und den Mitarbeiter mit Paketband an Händen und Füßen gefesselt haben. Dem Angestellten gelang es jedoch unbemerkt, einen stillen Alarm auszulösen. Bei dem Vorfall blieb der Mitarbeiter körperlich unverletzt.