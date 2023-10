Vier Männer überfielen Passanten am Wiener Reumannplatz und flüchteten

Drei junge Männer sind laut Polizei am Samstagabend gegen 21:50 Uhr beim Reumannplatz in Wien-Favoriten von vier Unbekannten ausgeraubt worden. Die Raubopfer im Alter von 20 und 25 Jahren kamen in eine Polizeiinspektion und gaben an, dass sie von den Verdächtigen mit einer Schusswaffe, einem Messer und einem Schlagstock bedroht und zur Herausgabe von Bargeld und Mobiltelefonen genötigt worden sind. Der 25-Jährige erlitt auch eine Schnittwunde im Gesicht.

Die vier Kriminellen flüchteten und konnten bis jetzt auch nicht ausgeforscht werden. Das verletzte Opfer wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.