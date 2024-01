Verdacht des schweren Raubes: Wiener Polizei fahndet nach diesen Männern

Zwei Männer stehen im Verdacht, bereits am 19. November gegen 5 Uhr Früh in der Favoritenstraße in Wien-Wieden einem 21-jährigen Mann die Halskette geraubt zu haben. Einer der beiden soll dem Opfer mit Faustschlägen mehrere Brüche im Gesicht zugefügt haben.

Der zweite mutmaßliche Täter soll die beiden Begleiter des 21-Jährigen, einen 17- und einen 20-Jährigen, mit einem Messer in Schach gehalten haben, schreibt die Polizei in einer Aussendung.