Rathaus: Brandalarm und heiße Debatten

Der Verlust des Triple-A, Kupferdiebe in der U-Bahn, die umstrittene Ausweitung der Parkpickerls und das Thema Integration beschäftigten am Donnerstag Wiens Gemeinderäte so sehr, dass sie sogar einen Brandalarm im Rathaus überhörten. Was in Büros für Aufregung sorgte, ließ die 100 Mandatare kalt. Grund: Der Alarm – zum Glück ein Fehlalarm – war im Sitzungssaal gar nicht zu hören.

Für Aufregung sorgten freilich die Debatten: Etwa Maßnahmen gegen die Kupferdiebe in der U-Bahn. SP-Stadträtin Renate Brauner kündigte den Tausch von Kupfer- auf Aluiminiumkabel an. Eine bessere Überwachung durch die Polizei und die Sensibilisierung der Mitarbeiter sei schon veranlasst.

Geringere Sorgen bereitet der Finanzstadträtin der Verlust des Triple-A für Wien. Nach der Herabstufung Österreichs hätte die Rating-Agentur nicht anders handeln können, weil untergeordnete Gebietskörperschaften nicht besser bewertet werden können. Die Banken würden die Bonität Wiens aber ohnehin weit besser bewerten.