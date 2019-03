Rassistische Attacke in Wien: "Die FPÖ haut euch alle raus"

Ein schockierendes Video von einem rassistischen Angriff am Samstag in Wien macht derzeit in sozialen Netzwerken die Runde. Eine ältere Frau schreit darin eine junge Muslimin an einer Straßenbahnstation mit übelsten Beschimpfungen an.

"Hure", "Schwein", "Hund" und "Sitz!" ruft die Angreiferin unter vielen anderen primitiven Dingen ihrem Opfer zu. "Die FPÖ haut euch alle raus", sagt sie außerdem. Auch andere Anwesende sind hörbar entsetzt von der Entgleisung und versuchen teilweise einzuschreiten. Die attackierte Frau ist eine 25-jährige, in Wien geborene Designerin, berichtet OE24.