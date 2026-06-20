Raser droht nach Fahrt mit 101 km/h Beschlagnahme

In der Nacht auf Samstag hat die Wiener Polizei im Bereich einer Baustelle auf der Brigittenauer Lände im 2. Bezirk zwei massive Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Zwei Pkw-Lenker sollen dort um rund 4:00 Uhr früh mit 79 km/h beziehungsweise 101 km/h geblitzt worden sein – erlaubt sind in diesem Bereich lediglich 30 km/h.

Dreifaches Tempo im Baustellenbereich

Die Messungen erfolgten im Rahmen einer Schwerpunktaktion der Landesverkehrsabteilung Wien, Fachbereich Geschwindigkeitsüberwachung, mittels eines mobilen Radarmessfahrzeugs. Laut Polizei wurden die beiden Fahrer nahezu zeitgleich in Fahrtrichtung Nordbrücke erfasst. Der erste Lenker soll die erlaubte Höchstgeschwindigkeit damit um 49 km/h überschritten haben, der zweite sogar um satte 71 km/h – was mehr als dem Dreifachen des erlaubten Tempos entspricht. Geschwindigkeitsüberschreitungen zählen nach Angaben der Behörden zu den Hauptursachen für Verkehrsunfälle, weshalb die Wiener Polizei regelmäßig derartige Kontrollen durchführt.