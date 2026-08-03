Mit 190 km/h über die Donauuferautobahn – Polizei stoppt Raser

Mit rund 190 Stundenkilometern ist ein Pkw-Lenker am späten Sonntagabend auf der Wiener Donauuferautobahn (A 22) erwischt worden: Er war der Polizei gegen 23.15 Uhr beim Knoten Kaisermühlen in Fahrtrichtung Kaisermühlentunnel aufgefallen, als er auf die Rampe Richtung Reichsbrücke gewechselt war. Bereits auf der Reichsbrücke erreichte er eine Geschwindigkeit von 154 km/h, bevor er sein Auto später noch mehr beschleunigte, wie die Landespolizeidirektion am Montag berichtete.

Der Lenker wurde schließlich auf der Lassallestraße angehalten, nachdem eine Videomessanlage seine Geschwindigkeitsübertretung festgestellt hatte. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um einen 25-jährigen deutschen Staatsangehörigen handelt, der über keine gültige Lenkberechtigung verfügt.