Motocross-Fahrer flüchtet mit waghalsigen Manövern vor Polizei

Mit einer spektakulären Flucht hat sich ein Motorradfahrer am Sonntagnachmittag in Ybbs an der Donau einer Polizeikontrolle entzogen. Der bislang unbekannte Lenker war auf einem nicht zum Verkehr zugelassenen Motocross-Motorrad unterwegs und fiel den Beamten auf, weil er auf der B25 einen sogenannten Wheelie fuhr.

Als die Polizisten das Motorrad mit Blaulicht und Folgetonhorn anhalten wollten, beschleunigte der Fahrer und flüchtete. Vor einem Kreisverkehr verließ er die Fahrbahn, raste über den Gehsteig direkt vor dem Eingang eines Geschäftslokals in die Wüsterstraße und gefährdete dabei zwei Personen. Anschließend fuhr er wieder auf die B25 und setzte seine Flucht in Richtung Wieselburg fort.

Polizei bittet um Hinweise

Mehrere Polizeistreifen nahmen die Verfolgung auf. Trotz riskanter Überholmanöver und einer Fahrt quer über die Grünfläche eines Kreisverkehrs verlor die Polizei den Flüchtigen schließlich im Bereich eines Waldstücks bei Krügling aus den Augen.