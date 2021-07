Raser mit Tempo 200 auf Wiener Donauuferautobahn erwischt

Polizisten haben am Samstag auf der Donauuferautobahn (A22) in Wien einen Raser gestoppt, der mit Tempo 200 bei erlaubten 80 km/h unterwegs war. Laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak hatte der Mann seinen Führerschein ebenso abzugeben wie vier Lenker, die auf ostösterreichischen Autobahnen mit bis zu 250 km/h bei erlaubten 130 rasten. Das waren die schwersten Fälle eines an Anzeigen reichen Schwerpunktes gegen die Roadrunner-Szene in Wien, Niederösterreich und Burgenland.

Insgesamt zeigten die Landesverkehrsabteilungen der drei Landespolizeidirektionen 694 Lenker wegen Schnellfahrens an. Dazu kamen 82 Organmandate, 85 Anzeigen wegen anderer Vergehen, zwölf Kennzeichenabnahmen und zwölf Anzeigen wegen Fahrens im alkoholisierten Zustand. Ein Drogenlenker wurde ebenfalls angezeigt. Insgesamt mussten acht Autofahrer ihren Führerschein hergeben.

