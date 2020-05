Randalierer feierten Halloween-Nacht gewaltsam

Drei Betrunkene stürmten am Halloween-Abend die Akademie der bildenden Künste am Schillerplatz in der Wiener City, wo derzeit die Flüchtlinge aus dem Servitenkloster ein neues Quartier aufgeschlagen haben. Sie legten sich mit dort anwesenden Studenten an, und einer der Männer brachte mit Faustschlägen das Türglas zum Bersten. Der 21-Jährige und seine Begleiter wurden nach kurzer Flucht von einer Streife in Mariahilf gestellt.

Knapp vorher waren Polizisten mit einer randalierenden Frau konfrontiert. Sie hatte einen für die Öffentlichkeit gesperrten Bereich der Hofburg in der Innenstadt betreten wollen. Als der Sicherheitsdienst der 48-Jährigen den Zutritt verwehrte, begann diese „auszuzucken“. Beim Eintreffen der Polizei verlagerte sich das Geschehen bis zum Universitätsring. Die Frau beschimpfte die Uniformierten „unaufhörlich“, wie es im Polizeibericht heißt. Sie wurde festgenommen. Im Polizeiauto trat sie gegen den Kopf des Lenkers, der Beamte wurde leicht verletzt.

Ausgiebig gezecht hatte in der Nacht auf Freitag ein Lokalgast in der Gablenzgasse im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus. Der 26-Jährige begann gegen 3 Uhr einen Streit und wurde aus dem Lokal gewiesen. Weil der Mann vor der Gaststätte randalierte, kam die Polizei zu Hilfe. Der Betrunkene beschimpfte die Beamten und attackierte sie mit einem Sessel aus dem Lokal. Er wurde festgenommen, ein Polizist leicht verletzt.

Auf dem Weg zu einer Halloween-Party am Grazer Schlossberg ist es Freitagfrüh zu einer Schlägerei unter Jugendlichen gekommen. Ein 19-Jähriger, der attackiert und leicht verletzt wurde, holte eine Gaspistole und feuerte nach eigenen Angaben in die Luft. Einer der Kontrahenten erlitt eine leichte Augenverletzung. Der Schütze wurde angezeigt.