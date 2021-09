Randalierende Ex-Freundin entpuppte sich als gesuchte Einbrecherin

Beamte der Polizeiinspektion Am Hauptbahnhof wurden Dienstagmittag wegen einer laut Zeugen in einem Stiegenhaus randalierenden Frau in die Herzgasse in Wien-Favoriten gerufen. In dem Mehrparteienhaus trafen sie auf eine aufgebrachte 21-jährige Slowakin. Mehrere Bewohner des Hauses gaben an, die Frau habe im Stiegenhaus herumgeschrien, gegen Postkästen geschlagen und Blumenerde verteilt.

Unter den Zeugen war ein Mann, der sagte, die 21-Jährige sei seine Ex-Freundin, mit der er nichts mehr zu tun haben wolle. Das habe er ihr kurz zuvor mitgeteilt. Die Polizisten kontrollierten die Frau daraufhin. Dabei stellte sich heraus, dass gegen die 21-Jährige eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien wegen des Verdachts mehrfacher Einbruchsdiebstähle in Keller besteht. Die Frau wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

