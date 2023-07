Rammstein in Wien: Lange Schlage vor PopUp-Store und herbe Kritik

Am Mittwoch geht das erste von zwei Rammstein-Konzerten in Wien √ľber die B√ľhne des Ernst-Happel-Stadions. Nach den Vorw√ľrfen wegen sexueller Gewalt gegen Frontman Till Lindemann, ist es wohl die umstrittenste Veranstaltung dieses Jahres. 500 Aktivisten wollen gegen die Veranstaltung demonstrieren, w√§hrend rund 50.000 im Stadion die Show besuchen. Einige von ihnen haben sich schon am Vormittag vor dem PopUp-Store der Band in der Taborstra√üe in die lange Schlange gestellt, um Merchandise der Band zu kaufen.

Der KURIER hat einige Wartende gefragt, wie sie zu den Vorw√ľrfen gegen Rammstein stehen: "Ich glaube diesen Vorw√ľrfen nicht. Immerhin kamen die Vorw√ľrfe genau da, wo Rammstein seine Tour begonnen hat. Und die M√§dchen die sich ge√§u√üert haben, haben sich nicht zuerst bei der Polizei, sondern in den Medien gemeldet", sagt Katy, die sich eine Tasche kauft und heute Abend zum Konzert gehen will.