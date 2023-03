Räuber kam mit Machete in Tankstelle, Kunde überwältigte ihn

Ein unbekannter männlicher Täter soll am Sonntagabend einen Mitarbeiter in einer Tankstelle am Handelskai mit einer Machete bedroht und Bargeld gefordert haben. Ein anwesender Zeuge soll anschließend den Tatverdächtigen zu Boden gerissen haben.

Der maskierte Mann ergriff schließlich ohne Beute die Flucht.