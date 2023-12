Räuber überfiel mit Dolch eine Trafik in Wien-Ottakring

Mitten am helllichten Tag betrat ein bislang Unbekannter am Mittwoch eine Trafik in der Wattgasse. Laut Polizei drohte er mit einem "dolchartigen Gegenstand" dem 21-jährigen Angestellten und verlangte Bargeld von ihm.

➤ Mehr lesen: Meldungen wie diese finden Sie auch in unserem KURIER-Blaulicht Newsletter

Mit seiner Beute ergriff der Mann Richtung Thaliastraße die Flucht. Die Polizei leitete umgehend eine Fahnung ein, die bislang aber erfolglos war.