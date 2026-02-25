Wo Wiens Radfahrer heuer mehr Platz bekommen

Von Franziska Trautmann Wenn sich die ersten Sonnenstrahlen blicken lassen, zeigen sich wieder mehr Radfahrer auf Wiens Straßen. Zeitgerecht dazu werden zum sechsten Jahr in Folge die neuen Pläne der Radwegoffensive der Stadt Wien präsentiert. „Wir haben im Rahmen unserer Wiener Radwegoffensive der rot-pinken Koalition bereits mehr als 100 km neue Radinfrastruktur alleine im Hauptradwegnetz gebaut“, sagt SPÖ-Mobilitätsstadträtin Ulli Sima. Heuer sollen 33 Projekte und 12,5 Kilometer Radverkehrsinfrastruktur umgesetzt werden.

Sparen mit anderen Bauweisen In den vergangenen Jahren wurde die Radwegoffensive aus einem Sonderfördertopf von rund 100 Millionen Euro der Stadt Wien finanziert. Mit der neuen Legislaturperiode gibt es diese Förderung nicht mehr, daher sind heuer rund 20 Millionen Euro aus dem Regelbudget dafür eingeplant. Um Geld und Zeit zu sparen, sind neue Bauweisen angedacht. „Wir wollen dadurch unser Budget intensiver ausnutzen können“, sagt Sima. Mit der Leichtbauweise werden Radwege ebenerdig der Straße gebaut und mit Bodenmarkierungen und Grünflächen gekennzeichnet. „So haben wir es teilweise schon um das Rathaus gebaut und das funktioniert gut“, sagt Sima. Sonst werden Radwege für gewöhnlich erhöht gebaut und mit Gehsteigkanten markiert. Mehrere Bezirke im Umbau Umgesetzt wird die Leichtbauweise heuer in der Leopoldstadt auf der Oberen Donaustraße mit einem 410 m langem Zwei-Richtungs-Radweg. Damit spare die Stadt Wien laut Sima mehr als 1 Millionen Euro – trotzdem koste auch der neue Ausbau noch 700.000 Euro.

Auf der anderen Seite des Donaukanals im 3. Bezirk soll zwischen Juchgasse und Schlachthausgasse ein 700 m langer Radweg gebaut werden. Und im Zuge der Verlängerung der Straßenbahn Linie 18 wird auch ein neuer Radweg kommen. In Wieden ist geplant, den Zwei-Richtungs-Radweg auf der Wiedner Hauptstraße bis zur Hartmanngasse zu verlängern. Die Durchfahrt beim Rudolf-Sallinger-Park soll auch bald in beide Richtungen nutzbar sein.