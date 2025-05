Ein weiteres Argument für den 250 Meter langen Zwei-Richtungs-Radweg (mit baulicher Abgrenzung durch Betonleitwände): er soll bereits in drei Wochen befahrbar sein, und er wird den Steuerzahlern nicht viel kosten: „Aufwändig sind nur die neuen Ampelanlagen.“

Man hört das Maulen der Kraftfahrer öfters bis ins Büro von Ulli Sima, gar nicht wenige wählen sozialdemokratisch. Doch an dieser Stelle des Gürtels kann die Stadtpolitikerin relativ gut kontern: „Schon in den vergangenen eineinhalb Jahren gab es für Autofahrer eine Fahrbahn weniger . Und das hat nicht zu Staus geführt.“

Sie wartet auf den Anruf ihres Chefs, von Bürgermeister Michael Ludwig : „Wir erfahren es immer am Ende, wenn die Felle verteilt werden.“

Und wohin geht die Reise der radelnden Stadträtin ? Sie sagt zu den anwesenden Medienvertretern, „dass wir uns – hoffentlich – dann bei der Eröffnung des Radwegs wieder sehen.“ Das Wort „hoffentlich“ bezieht sich dabei eher nicht darauf, dass die Baufirmen nicht fristgerecht mit dem Umbau fertig sein werden, sondern auf ihre eigene berufliche Zukunft, wie Ulli Sima dem KURIER verrät: „Ich weiß es ehrlich selbst noch nicht, ob – und wenn ja – in welcher Funktion ich der neuen Stadtregierung angehöre.“

Herauszuhören ist: Jetzt, wo sie die Liebe zum Fahrrad endgültig entdeckt hat, will Sima weiterhin neue Radwege eröffnen, auch wenn diese nur wenige Meter lang sind.

Zu tun gäbe es ja genug, wie der Wiener Rad-Lobby-Sprecher Roland Romano am Rande der Pressekonferenz zwischen innerem und äußerem Gürtel moniert. Romano führt in seiner Radtasche eine lange Liste mit sich, die auf Rad-Engpässe in Wien hinweist. Einige würden sich auch schnell lösen lassen.